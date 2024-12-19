Турция и Египет договорились об увеличении объема взаимной торговли

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в рамках 11-го саммита Организации экономического сотрудничества D-8 в Каире со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в рамках 11-го саммита Организации экономического сотрудничества D-8 в Каире со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Как передает Report, об этом сообщила Канцелярия турецкого лидера.

Эрдоган заявил, что его страна продолжит сотрудничество с Египтом во многих областях, таких как оборонная промышленность, энергетика, инфраструктура, а также планирует довести объем товарооборота до 15 млрд долларов.

Турецкий лидер в беседе также подчеркнул важность политического единства и территориальной целостности Сирии. Он отметил, что Турция продолжит работать над восстановлением арабского государства.

Кроме того, Эрдоган отметил важность обеспечения устойчивого прекращения огня в Газе в кратчайшие сроки и продолжения активного сотрудничества между Анкарой и Каиром для регулярной доставки гуманитарной помощи в регион.