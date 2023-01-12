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Турция хочет открыть гуманитарный коридор между Россией и Украиной

Турция хочет открыть гуманитарный коридор между Россией и Украиной Турция рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной
В регионе
12 января 2023 г. 03:20
Турция хочет открыть гуманитарный коридор между Россией и Украиной

Турция рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной.

Как передает анкаринское бюро Report, об этом заявил главный омбудсмен страны Шараф Малкоч.

"Надеюсь, что 12 января будет достигнута совместная "дорожная карта" и этот результат нас удовлетворит", - подчеркнул Малкоч.

По его словам, Турция пытается оказать необходимую поддержку, чтобы остановить украинско-российскую войну, которая сейчас находится в центре внимания всего мира.

Шараф Малкоч подчеркнул усилия турецкого лидера в установлении мира между сторонами с самого начала военного процесса. Как известно, в начале произошел обмен пленными, а затем был открыт "зерновой коридор". В результате из украинских портов было доставлено 17 млн тонн зерна нуждающимся в зерновых культурах странам Африки и Азии.

Отметим, что в Анкаре проходит международная конференция на тему "Будущее прав человека в XXI веке", организованная институтом омбудсмена Турции. В мероприятии принимают участие свыше 50 омбудсменов и представителей правозащитных учреждений из 35 стран мира. По инициативе и при участии главного омбудсмена Турции Шарафа Малкоча состоялась трехсторонняя встреча Уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Верховной Рады Украины Дмитрия Лубинца.

Отметим, что спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп принял стороны перед трехсторонней встречей омбудсменов России, Украины и Турции 11 января.

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