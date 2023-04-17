Турция хочет обсудить операции против курдов в Сирии на встрече глав МИД в Москве

Турецкая сторона в ходе переговоров глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана, которые запланированы на май в Москве, собирается поднять вопрос о борьбе с терроризмом на сирийской территории. Речь идет преимущественно о курдских формированиях около турецко-с

Турецкая сторона в ходе переговоров глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана, которые запланированы на май в Москве, собирается поднять вопрос о борьбе с терроризмом на сирийской территории. Речь идет преимущественно о курдских формированиях около турецко-сирийской границы.

Как передает Report, об этом пишет газета Aydınlık.

По данным издания, Турция готова обсудить совместные операции с властями Сирии, и в Дамаске позитивно оценивают это предложение. Но требуют гарантий того, что впоследствии турецкие силы покинут территорию Сирии.

Помимо вопросов, связанных с терроризмом, на встрече могут обсудить проблему возвращения беженцев, гуманитарные темы, а также политическую ситуацию в Сирии.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что для прямых переговоров с руководством Сирии страна не собирается принимать никаких предварительных условий, в том числе о выводе войск с сирийской территории.