​Турция готовится к применению санкций против России

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ "Основываясь на международное право, в ответ на способствующее кризису поведение Москвы, Турция также примет необходимые шаги против России".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр экономики страны Мустафа Элиташ.

По его словам, премьер-министр Ахмет Давутоглу дал по этому поводу необходимую инструкцию: "Под председательством заместителя премьер-министра Мехмета Шимшек мы оценили все сценарии влияния экспорта на Россию, и импорта на нашу экономику. Предложены различные альтернативы и мы их просматриваем.

Предусматривается контроль проплывающих через залив российских кораблей, участие Турции в применяемых Западом против Кремля санкциях, принятие мер, направленных против российских бизнесменов. Возможны также шаги по приостановке предоставления российским туристам дешевых турпакетов и прекращению проекта АЭС Аккую".

В проект предусмотренных Турцией в отношении России санкций входят нижеследующие пункты:

- Встретившись с турецкими экспортерами, чей товар (фрукты и овощи) задержан и возвращен на российской таможне, представители правительства оценят его;

- Во избежание убытка местных производителей и экспортеров текстиля, готовой одежды, электрического оборудования, химических товаров, правительство Турции поможет направить их продукцию на другие рынки;

- Будет осуществлен поиск новых альтернативных источников взамен на импортируемый из России газ. При необходимости, контракт обновят;

- Сократится количество маршрутов, используемых Россией в Турции в качестве транзитных дорог. Будет проверяться каждая из проезжающих через территорию Турции российских грузовых машин;

- Будет проверяться и контролироваться весь импортируемый в Турцию товар российского производства.

В план также входит поиск альтернативы Россие в строительстве турецкой Атомной электростанции Аккую, ликвидация предусмотренных для российских туристов дешевых турпакетов и проведение аналогичных кампаний в других странах.