Турция готова помочь снятию санкций с белорусских калийных удобрений

Турция подтверждает готовность содействовать в снятии ограничений на поставки на мировой рынок белорусских калийных удобрений.

Турция подтверждает готовность содействовать снятию ограничений на поставки на мировой рынок белорусских калийных удобрений.

Как передает Report, об этом в эфире телеканал ОНТ заявил глава МИД Беларуси Сергей Алейник.

"Турция полностью подтвердила готовность оказывать нам содействие в продвижении и снятии ограничений на калийные удобрения, на удобрения, которые сегодня составляют основу для продовольственной и сельскохозяйственной безопасности, особенно в странах глобального Юга", - сказал он, комментируя итоги состоявшегося 6-8 ноября визита в Турцию.

Дипломат подчеркнул, что Минск считает, что "в условиях, когда, по данным ООН, три четверти миллиарда населения планеты голодает, вводить санкции в отношении удобрений со стороны США и ЕС является преступным".

"Мы подтвердили нашу готовность дальше продвигать эту тему на международных площадках и дальше развивать наше сотрудничество в двустороннем формате. Потому что на сегодняшний день 80% потребностей Турции в удобрениях покрывается Беларусью", - отметил глава белорусского дипломатического ведомства.