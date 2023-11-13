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Турция готова помочь снятию санкций с белорусских калийных удобрений

Турция готова помочь снятию санкций с белорусских калийных удобрений Турция подтверждает готовность содействовать в снятии ограничений на поставки на мировой рынок белорусских калийных удобрений.
В регионе
13 ноября 2023 г. 06:14
Турция готова помочь снятию санкций с белорусских калийных удобрений

Турция подтверждает готовность содействовать снятию ограничений на поставки на мировой рынок белорусских калийных удобрений.

Как передает Report, об этом в эфире телеканал ОНТ заявил глава МИД Беларуси Сергей Алейник.

"Турция полностью подтвердила готовность оказывать нам содействие в продвижении и снятии ограничений на калийные удобрения, на удобрения, которые сегодня составляют основу для продовольственной и сельскохозяйственной безопасности, особенно в странах глобального Юга", - сказал он, комментируя итоги состоявшегося 6-8 ноября визита в Турцию.

Дипломат подчеркнул, что Минск считает, что "в условиях, когда, по данным ООН, три четверти миллиарда населения планеты голодает, вводить санкции в отношении удобрений со стороны США и ЕС является преступным".

"Мы подтвердили нашу готовность дальше продвигать эту тему на международных площадках и дальше развивать наше сотрудничество в двустороннем формате. Потому что на сегодняшний день 80% потребностей Турции в удобрениях покрывается Беларусью", - отметил глава белорусского дипломатического ведомства.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Belarusa sanksiyalarla bağlı kömək etməyə hazırdır

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