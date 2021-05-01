Турция готова поддержать урегулирование между Таджикистаном и Кыргызстаном

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с таджикским и кыргызским коллегами Сироджиддином Мухриддином и Русланом Казакбаевым выразил готовность оказать поддержку урегулированию конфликта между Таджикистаном и Кыргызстаном.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с таджикским и кыргызским коллегами Сироджиддином Мухриддином и Русланом Казакбаевым выразил готовность оказать поддержку урегулированию конфликта между Таджикистаном и Кыргызстаном.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в МИД республики.

"Наш министр провел отдельные переговоры с главами МИД Таджикистана и Кыргызстана. Заявив, что самое большое наше желание - урегулирование проблемы между двумя братскими странами мирными методами, он сказал, что Турция готова оказать в этом вопросе необходимую поддержку, и выразил удовлетворение достигнутой договоренностью о перемирии", - отметил источник.

Ранее глава Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев после переговоров со своим таджикским коллегой Саймумином Ятимовым подчеркнул, что Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе.