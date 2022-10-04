Турция ежегодно будет получать $200 млн за проход судов через Босфор и Дарданеллы

Ежегодные доходы Турции от сборов за проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы составят порядка 200 млн долларов

Ежегодные доходы Турции от сборов за проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы составят порядка 200 млн долларов

Как передает Report , об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу в эфире телеканала CNN Türk.

По его словам, на текущей неделе планируется увеличить сумму сборов, которая остается неизменной с 1983 года. Она рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтрё, которая регулирует судоходство в зоне проливов.

"Мы обновили систему взимания сборов через проливы и объявили миру, что будем ежегодно изменять ее 1 июля. Речь идет об увеличении сборов за проход судов без остановки с 30 млн до 200 млн долларов в год", - сказал глава турецкого Минтранса.

При подписании Конвенции Монтрё золотой франк приравняли к 0,8 доллара, теперь стоимость увеличена до 4,08 доллара. Согласно второй статье конвенции, взимание сборов за проход судов через проливы осуществляется за медицинский контроль, маяк и услуги эвакуации судов. При этом полный размер сборов определяется исходя из чистого тоннажа торгового судна.