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Турция эвакуировала весь персонал из посольства в Хартуме

Турция эвакуировала весь персонал из посольства в Хартуме Турция эвакуировала весь персонал, в том числе сотрудников службы безопасности, из посольства в Хартуме.
В регионе
9 мая 2023 г. 13:38
Турция эвакуировала весь персонал из посольства в Хартуме

Турция эвакуировала весь персонал, в том числе сотрудников службы безопасности, из посольства в Хартуме.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во вторник в Анталье.

По словам министра, эвакуация осуществлена в рамках одной операции, поддержку которого оказало командование ВС Судана.

Чавушоглу отметил, что военная обстановка в африканской стране сохраняется. "Нам удалось эвакуировать персонал дипмиссии, в том числе охрану. Это случилось при поддержке [председателя Суверенного совета Судана Абдель Фаттаха ] аль-Бурхана и армии, потому, что бои охватили улицы городов. Я не желаю ни одной стране подобной ситуации", - сказал министр.

По словам Чавушоглу, если бы Турция не вмешалась в ситуацию в Ливии, то ливийская столица Триполи напоминала бы сегодняшний Хартум.

"Турция прилагает усилия для завершения боев в Судане", - добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Sudandakı səfirliyinin əməkdaşları təxliyə olunub

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