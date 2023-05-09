Турция эвакуировала весь персонал из посольства в Хартуме

Турция эвакуировала весь персонал, в том числе сотрудников службы безопасности, из посольства в Хартуме.

Турция эвакуировала весь персонал, в том числе сотрудников службы безопасности, из посольства в Хартуме.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во вторник в Анталье.

По словам министра, эвакуация осуществлена в рамках одной операции, поддержку которого оказало командование ВС Судана.

Чавушоглу отметил, что военная обстановка в африканской стране сохраняется. "Нам удалось эвакуировать персонал дипмиссии, в том числе охрану. Это случилось при поддержке [председателя Суверенного совета Судана Абдель Фаттаха ] аль-Бурхана и армии, потому, что бои охватили улицы городов. Я не желаю ни одной стране подобной ситуации", - сказал министр.

По словам Чавушоглу, если бы Турция не вмешалась в ситуацию в Ливии, то ливийская столица Триполи напоминала бы сегодняшний Хартум.

"Турция прилагает усилия для завершения боев в Судане", - добавил министр.