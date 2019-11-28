Турция депортирует 11 граждан Франции - членов ИГИЛ

"В начале декабря 11 граждан Франции, являющихся членами террористической группировки ИГИЛ и находящихся под арестом в Турции, будут депортированы в свою страну".

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

По его словам, свыше 370 000 разместившихся в Турции сирийских беженцев вернулись на родину: "С другой стороны мы находимся под давлением неконтролируемой миграции. 22 ноября в Турцию прибыло 405 тысяч, а на этой неделе 420-430 тысяч мигрантов".