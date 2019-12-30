​Турция депортировала около 800 иностранных террористов в 2019 году

В 2019 году Турция депортировала на родину 778 иностранных боевиков-террористов.

Как передает Report, со ссылкой на "Anadolu", об этом сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу.

«С начала года мы отправили 778 иностранных боевиков-террористов в страны их происхождения», - сказал Сойлу.

Глава ведомства сообщил также, что в уходящем году правоохранительные органы страны изъяли 43 миллиона корней марихуаны на сумму 15 миллиардов турецких лир.

Сойлу добавил, что за последние два года силы безопасности Турции уничтожили 2700 укрытий террористической организации YPG/PKK и конфисковали 600 раций, используемых боевиками группировки.