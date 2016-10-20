Вице-премьер: Турция будет считать агрессией нападение на базу Башика в Ираке

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Власти Турции будут квалифицировать как агрессию нападение на базу Башика на севере Ирака. Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, об этом заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.

"Если на базу Башика будет совершено нападение, оно будет означать не что иное, как агрессию против Анкары", - заявил Куртулмуш.

По словам Куртулмуша, действующие в Мосуле и его окрестностях террористические организации представляют угрозу для соседней Турции.

Операция по освобождению Мосула начата утром 17 октября.