Турция будет самостоятельно создавать зону безопасности в Сирии

Турция намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте.

"К сожалению, нам не удалось достигнуть желаемого результата, особенно к востоку Евфрата. У нас больше нет ни единого дня, который мы могли бы упустить. Теперь у нас нет другого выбора, кроме как идти по собственному пути", - сказал турецкий лидер.

Ранее сообщалось, что Анкара планирует создать зону безопасности в Сирии совместно с Вашингтоном.