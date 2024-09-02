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Турция будет поставлять беспилотники Египту

Турция будет поставлять беспилотники Египту Соглашение о поставках Египту турецких беспилотников планируется подписать в ходе предстоящего 4 сентября визита в Анкару египетского президента Абделя Фаттаха ас-Сиси.
В регионе
2 сентября 2024 г. 10:01
Турция будет поставлять беспилотники Египту

Соглашение о поставках Египту турецких беспилотников планируется подписать в ходе предстоящего 4 сентября визита в Анкару египетского президента Абделя Фаттаха ас-Сиси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Milliyet.

В рамках первого официального визита ас-Сиси в Турцию будет проведено заседание совета стратегического сотрудничества на высшем уровне между двумя странами для обсуждения перспектив наращивания двустороннего товарооборота с 10 млрд до 15 млрд долларов в год. Основным вопросом в программе переговоров ас-Сиси с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом станет урегулирование палестино-израильского конфликта. Стороны также детально обсудят ситуацию в Восточном Средиземноморье, Ливии и другие региональные вопросы, отмечает Milliyet.

Эрдоган впервые за 12 лет нанес визит в Египет в феврале 2024 года в ходе процесса нормализации отношений. В 2013 году обе страны отозвали своих послов после свержения египетского президента Мухаммеда Мурси. В марте 2021 года МИД Турции объявил о возобновлении контактов с Египтом на дипломатическом уровне. В июле 2023 года обе страны полностью восстановили дипотношения, назначив послов в Анкаре и Каире.

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