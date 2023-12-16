Турция, Болгария и Румыния будут совместно уничтожать мины в Черном море

Министры обороны Турции, Болгарии и Румынии 11 января 2024 года планируют подписать в Стамбуле трехстороннее соглашение о разминировании территориальных вод в Черном море.

Министры обороны Турции, Болгарии и Румынии 11 января 2024 года планируют подписать в Стамбуле трехстороннее соглашение о разминировании территориальных вод в Черном море.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом сообщил глава Минобороны Турции Яшар Гюлер.

"Планируем провести церемонию подписания в Стамбуле 11 января 2024 года с участием министров обороны трех стран", - сказал он.

Инициатива заключается в поиске мин, дрейфующих от российских и украинских портов. Мины будет необходимо уничтожать до того, как они достигнут территориальных вод Турции, Румынии, и Болгарии.

22–23 ноября делегации трех стран участвовали в третьем раунде заседаний Черноморской целевой группы по противоминной борьбе.

В октябре сообщалось, что Турция, Румыния и Болгария планируют создать совместное подразделение для расчистки своих вод от мин.

В ноябре перевозивший зерно из порта Южный в Одесской области балкер Georgia S под флагом Либерии подорвался на мине в Черном море. Он столкнулся с плавучей миной вскоре после того, как вышел из порта Южный. Балкер направлялся в румынский порт Констанца.