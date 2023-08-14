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Турция активизировала контакты по зерновой сделке в преддверии встречи Эрдогана и Путина

Турция активизировала контакты по зерновой сделке в преддверии встречи Эрдогана и Путина Турция активизировала контакты с Украиной, США и ЕС по зерновой сделке в преддверии возможной встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.
В регионе
14 августа 2023 г. 09:09
Турция активизировала контакты по зерновой сделке в преддверии встречи Эрдогана и Путина

Турция активизировала контакты с Украиной, США и ЕС по зерновой сделке в преддверии возможной встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

"Турция активизировала многостороннюю дипломатическую работу с Украиной, США и ЕС касательно зерновой сделки. Работа ведется по линии МИД, Минобороны и Минторга. В преддверии переговоров Эрдогана и Путина активизировалась работа по устранению проблем, стоящих перед реализацией зерновой инициативы", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее отмечалось, что визит состоится 20 августа.

Между тем газета Milliyet утверждает, что визит Путина в Турцию состоится "в ближайшие дни". При этом телеканал Ahaber отмечает, что если российский лидер не приедет в республику, тогда Эрдоган совершит визит в РФ.

3 августа пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что место и точная дата встречи президентов России и Турции будут согласовываться по дипломатическим каналам. Днем ранее Песков подчеркивал, что "место встречи будет обговариваться, это не обязательно Турция".

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Версия на английском языке Türkiye intensifies contacts on grain deal ahead of Erdogan-Putin meeting

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