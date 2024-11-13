Турции предложили статус государства-партнера БРИКС

Турция получила от БРИКС предложение стать государством-партнером, ассоциированным членом объединения.

Турция получила от БРИКС предложение стать государством-партнером, ассоциированным членом объединения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр торговли республики Омер Болат.

"БРИКС - это организация сотрудничества, в нее входят важные страны, на долю которых приходится 25% мирового ВВП. Популярность БРИКС растет. Что касается присоединения Турции к БРИКС, то нам было предложено ассоциированное членство. Вступление в БРИКС принесет Турции значительную выгоду с точки зрения сотрудничества со всеми важными мировыми платформами", - сказал он.