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Турции предложили статус государства-партнера БРИКС

Турции предложили статус государства-партнера БРИКС Турция получила от БРИКС предложение стать государством-партнером, ассоциированным членом объединения.
В регионе
13 ноября 2024 г. 12:28
Турции предложили статус государства-партнера БРИКС

Турция получила от БРИКС предложение стать государством-партнером, ассоциированным членом объединения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр торговли республики Омер Болат.

"БРИКС - это организация сотрудничества, в нее входят важные страны, на долю которых приходится 25% мирового ВВП. Популярность БРИКС растет. Что касается присоединения Турции к БРИКС, то нам было предложено ассоциированное членство. Вступление в БРИКС принесет Турции значительную выгоду с точки зрения сотрудничества со всеми важными мировыми платформами", - сказал он.

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