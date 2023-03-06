Турция может рассмотреть российские и китайские альтернативы F-16

Турция может отказаться от приобретения американских F-16 и рассмотреть варианты замены, в том числе истребителями из России.

Турция может отказаться от приобретения американских F-16 и рассмотреть варианты замены, в том числе истребителями из России.

Как передает Report , об этом заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции, профессор Чагры Эрхан.

Он считает, что после землетрясений Турция откажется от запроса на F-16, потому что стоимость поставок составляет 20 млрд долларов.

"Анкара совершила ошибку, попросив у Вашингтона F-16, которые американский конгресс до сих пор отказывается предоставить под надуманным предлогом. Турция должна немедленно изменить свое решение по F-16. Есть другие варианты, например, китайский самолет, который был продан Пакистану, российские самолеты, а также истребитель Eurofighter", — уточнил Ч.Эрхан.