Турчин: Укрепление технологического суверенитета - стратегическая задача ЕАЭС

Укрепление технологического суверенитета - стратегическая задача ЕАЭС.

Укрепление технологического суверенитета - стратегическая задача ЕАЭС.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время торжественного открытия Евразийского экономического форума.

"На основе указанных принципов строится и интеграционное взаимодействие в рамках ЕАЭС, которое за прошедшие 10 лет принесло заметные результаты и стало важным инструментом развития для всех государств-членов, в том числе и для Беларуси. Так, с 2015 по 2024 год экспорт Беларуси в страны ЕАЭС вырос более чем в 2,5 раза. За 10 лет в рамках ЕАЭС объем промышленного производства нашей страны увеличился почти на 20%", - сказал он.

Беларусь вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности ЕАЭС. Доля страны во взаимной торговле союза продовольственными товарами превышает 40%.