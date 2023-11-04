"Туполев" запатентовал гиперзвуковой самолет с комбинированным двигателем

Российская авиастроительная компания "Туполев" запатентовала гиперзвуковой самолет, оборудованный комбинированной силовой установкой, которая включает в себя два турбореактивных двигателя (ТРД), использующих авиакеросин, и один - криогенное топливо.

Российская авиастроительная компания "Туполев" запатентовала гиперзвуковой самолет, оборудованный комбинированной силовой установкой, которая включает в себя два турбореактивных двигателя (ТРД), использующих авиакеросин, и один - криогенное топливо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из описания изобретения к патенту летательного аппарата.

"Гиперзвуковой самолет, оборудованный комбинированной силовой установкой, включает два ТРД, использующих в качестве топлива авиационный керосин, и один ТРД, использующий в качестве топлива криогенное топливо", - говорится в документе.

Согласно совместной патентной классификации изобретение относится к категориям "Сверхзвуковые самолеты", "Космические транспортные корабли многократного применения" и "Монтаж и размещение силовых установок".

Уточняется, что изобретение призвано решить проблему нагрева планера при полете на сверхзвуковых скоростях, вызванного взаимодействием внешних поверхностей с набегающим потоком воздуха.