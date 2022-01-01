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Туфли дочери Пашиняна стоимостью $1 379 вызвали возмущение армян

Туфли дочери Пашиняна стоимостью $1 379 вызвали возмущение армян Туфли за 1 379 долларов США Мариам Пашинян, дочери премьер-министра Армении Никола Пашинян, вызвали широкий резонанс и негодование среди населения страны.
В регионе
1 января 2022 г. 08:11
Туфли дочери Пашиняна стоимостью $1 379 вызвали возмущение армян

Туфли за 1 379 долларов США Мариам Пашинян, дочери премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вызвали широкий резонанс и негодование среди населения страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Armday.am.

Так, Мариам Пашинян выложила фото, на которых носит туфли всемирно известного дизайнера "Manolo Blahnik".

Средняя стоимость этой обуви начинается примерно с 500 долларов США. Сайт Armday.am выяснил, что данная обувь "Manolo Blahnik", которую носит дочь премьер-министра РА стоит 1 379 долларов США.

“Возможно, Мариам Пашинян позже опубликует информацию о том, что туфли - не оригинал, а просто дешевая копия. Учитывая, что в стране уровень крайней бедности, а из-за капитуляции, подписанной ее отцом, сегодня многие лишены даже собственного дома, земли, сына”, - отмечает сайт.

Многие армяне в своих аккаунтах в социальных сетях недвусмысленно высказывались по поводу экстравагантного наряда дочери премьер-министра. Было больше людей, которые критиковали ее и подчеркивали важность исследования такой роскошной обуви.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPaşinyanın qızının 1 379 dollarlıq ayaqqabısı ermənilər arasında hiddət yaradıb

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