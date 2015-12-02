Турция и Катар подписали договор о ​купле-продаже природного газа

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Подписан договор между турецкой нефте-газовой компанией ВOTAŞ и катарской компанией Katar Petrol.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, согласно договору, Катар будет экспортировать в Турцию сжиженный газ.

После инцидента со сбитым российским самолетом, нарушившим турецкую границу, ожидается кризис между официальной Анкарой и Москвой, связанный с природным газом. В случае, если Россия прекратит доставку газа в Турцию, Анкара будет закупать газ у Катара. BOTAŞ и Katar Petrol уже подписали соглашение об этом.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прошлой ночью отправился с визитом в Катар. Ранее он заявил, что в случае прекращения транспорта газа из России, будет увеличен объем импорта природного газа из Азербайджана, Ирана и Катара.