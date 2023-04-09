TRT: Состав депутатов от правящей в Турции партии после выборов сменится на 70%

Основные турецкие партии, участвующие в выборах 14 мая, подали в воскресенье в Центризбирком списки кандидатов.

Основные турецкие партии, участвующие в выборах 14 мая, подали в воскресенье в Центризбирком списки кандидатов.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT со ссылкой на источники в правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Отмечается, что руководство ПСР под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приняло решение без исключений применить правило "трех сроков" при формировании предвыборных списков.

Издание подчеркивает, что в списках партии на первых местах от ряда крупнейших избирательных округов значатся почти все члены кабинета министров, например, глава МИД Мевлют Чавушолгу выдвигается от Антальи, а руководитель МВД Сулейман Сойлу - от Стамбула.

Ранее стало известно, что Эрдоган будет на первой строчке в избирательном бюллетене на выборах главы государства.

Выборы президента пройдут в Турции 14 мая (вместе с парламентскими).

Для победы в первом туре кандидату на пост главы государства необходимо набрать более 50% голосов избирателей.