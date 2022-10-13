Названы темы встречи Эрдогана и Путина в Астане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным ряд вопросов, в том числе ситуацию в Украине и события в Сирии, на предстоящей встрече двух лидеров в Астане.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным ряд вопросов, в том числе ситуацию в Украине и события в Сирии, на предстоящей встрече двух лидеров в Астане.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TRT Haber , перед беседой с президентом России, турецкий лидер намерен переговорить с главой Беларуси Александром Лукашенко.

"Ожидается, что президент Эрдоган обсудит с Путиным последнюю ситуацию в Украине, мирные усилия Турции в контексте украинского кризиса и зерновой коридор. Кроме того, будут обсуждаться события в Сирии", - указывает телеканал.

Что касается встречи Эрдогана с Лукашенко, то ее возможные темы пока неизвестны. При этом TRT Haber подчеркивает, что помимо двухсторонних переговоров, президент Турции также должен выступить перед участниками шестого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).