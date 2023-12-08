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Тропические леса Амазонии могут превратиться в саванну в результате изменения климата

Тропические леса Амазонии могут превратиться в саванну в результате изменения климата Тропические леса Амазонии могут превратиться в сухие травянистые саванны в результате изменения климата.
В регионе
8 декабря 2023 г. 20:00
Тропические леса Амазонии могут превратиться в саванну в результате изменения климата

Тропические леса Амазонии могут превратиться в сухие травянистые саванны в результате изменения климата.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил бразильский ученый Карлуш Нобре в интервью агентству Lusa.

"Мы очень близки к точке невозврата, потому что на юге Амазонии сухой сезон стал намного длиннее. Раньше он длился три-четыре месяца. Сегодня - четыре-пять месяцев", - заявил он.

По словам ученого, тропический лес "уже стал источником выбросов", поскольку главные "легкие планеты" в бразильских штатах Пара и Мату-Гросу выделили больше углекислого газа, чем поглотили.

7 декабря министр нефти, природного газа и биотоплива Бразилии Пиетру Сампайю Мендеш на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата заявил, что засуха в регионе экваториальных дождевых лесов бассейна Амазонки стала одной из самых масштабных за последнее время.

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