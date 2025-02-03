Содержащихся в Грузии на "ферме" для выработки яйцеклеток женщин вернули в Таиланд

Трое тайских женщин были освобождены из-под контроля китайских преступников, занимавшихся незаконным сбором человеческих яйцеклеток на территории Грузии.

Трое тайских женщин были освобождены из-под контроля китайских преступников, занимавшихся незаконным сбором человеческих яйцеклеток на территории Грузии.

Как передает Report, об этом пишет Bangkok Post.

Операция по их спасению стала возможной благодаря усилиям Павены Хонгсакулы, основательницы Фонда Павены для детей и женщин.

Информация о преступной схеме поступила от другой пострадавшей, которая смогла вернуться в Таиланд в сентябре 2023 года, заплатив банде около $2 тыс. за свое освобождение. Женщина рассказала, что на "ферме" по сбору яйцеклеток до сих пор удерживаются другие люди, не имеющие средства для выкупа.

Совместные действия полиции иностранных дел Таиланда, возглавляемой генерал-майором Сурапан Тайпрасерт, и Интерпола позволили спасти еще трех женщин, которые вернулись на родину.

Одна из пострадавших рассказала о том, что увидела объявление о вакансии с обещанием заработка в $17 тыс. Ей предложили работу суррогатной матери в Грузии, заверив, что это законно. Работодатель оплатил оформление визы и другие расходы на поездку.

Как выяснилось, китайские преступники обманывали женщин: вместо суррогатного материнства им вводили гормоны для стимуляции яичников, а затем под анестезией собирали яйцеклетки. Некоторым пострадавшим вообще не выплачивали деньги, отмечает издание.