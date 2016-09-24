Трое вооруженных преступников убиты в Дагестане

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали трех вооруженных преступников в Табасаранском районе Дагестана. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил источник в правоохранительных органах республики.

"В ночь на субботу при попытке остановить для проверки автомобиль "Лада Калина" трое неизвестных открыли огонь по правоохранителям, но были уничтожены ответным огнем", - заявил собеседник агентства.

По словам источника, личности вооруженных преступников еще не установлены, так как их машина загорелась.