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    Трое вооруженных преступников убиты в Дагестане

    Их личности еще не установлены

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали трех вооруженных преступников в Табасаранском районе Дагестана. Как сообщает Report со ссылкой на  "Интерфакс", об этом заявил источник в правоохранительных органах республики.

    "В ночь на субботу при попытке остановить для проверки автомобиль "Лада Калина" трое неизвестных открыли огонь по правоохранителям, но были уничтожены ответным огнем", - заявил собеседник агентства.

    По словам источника, личности вооруженных преступников еще не установлены, так как их машина загорелась.

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