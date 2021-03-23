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Трое военных погибли в результате инцидента на аэродроме в России

Трое военных погибли в результате инцидента на аэродроме в России Три члена экипажа погибли в результате нештатного срабатывания системы катапультирования на самолете Ту-22 на аэродроме под Калугой, причины происшествия установит комиссия ВКС России.
В регионе
23 марта 2021 г. 16:25
Трое военных погибли в результате инцидента на аэродроме в России
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Три члена экипажа погибли в результате нештатного срабатывания системы катапультирования на самолете Ту-22 на аэродроме под Калугой, причины происшествия установит комиссия ВКС России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, 23 марта "в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования".

"Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью", - сказали в Минобороны.

При этом по данным источника в медицинских кругах региона, один из членов экипажа выжил.

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