Трое туристов получили травмы из-за камнепада на Ключевском вулкане на Камчатке

Трое туристов эвакуированы со склонов вулкана Ключевской на Камчатке после того как получили травмы во время камнепада.

Трое туристов эвакуированы со склонов вулкана Ключевской на Камчатке после того как получили травмы во время камнепада.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

"Из-за сильного камнепада трое туристов получили травмы на Ключевском вулкане. Сообщение о происшествии поступило в службу спасения ночью 26 июля. Выяснилось, что двое мужчин и женщина совершали длительный поход по территории парка "Три вулкана". Покорение Ключевского вулкана должно было стать заключительным этапом на их маршруте", - говорится в сообщении.

Поднявшись на вершину, туристы приняли решение спуститься с другой стороны исполина, а затем по склону уже выйти на проверенную тропу. На высоте 4 000 метров люди попали под камнепад, получив травмы. Группой было принято решение разделиться - парень с девушкой спустились чуть ниже и разбили лагерь для ночевки, а третий турист добрался до домика, расположенного на высоте 3 300 метров.