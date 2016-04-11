​Трое смертников подорвали себя у здания ОВД в Ставропольском крае России - ОБНОВЛЕНО

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Пострадавших при подрыве смертников возле здания УВД Новоселицкого района в Ставрополье нет. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил дежурный районного УВД.

Информация о количестве нападавших разнится. Ранее источник сообщил о четырех террористах — трое из них совершили самоподрыв, а четвёртый был уничтожен. Полиция же региона заявляла о двух нападавших – один из них взорвал себя, второй был ликвидирован силовиками на КПП при попытке проникнуть в здание.

***12:23

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Трое предполагаемых террористов-смертников подорвали себя у здания ОВД в Ставропольском крае, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Предварительно, трое смертников произвели самоподрыв возле здания ОВД Новоселицкого района Ставропольского края. Террористы погибли, всего прогремело около пяти взрывов", — заявил источник в силовых структурах.

В ГУМВД Ставрополье подтвердили информацию о нападении на ОВД, информации о пострадавших пока нет.