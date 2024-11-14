Трое рабочих погибли в аварии на Рогунской ГЭС в Таджикистане

В результате аварии на Рогунской ГЭС в Таджикистане погибли трое рабочих.

В результате аварии на Рогунской ГЭС в Таджикистане погибли трое рабочих.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщила Служба по госнадзору за безопасным ведением работ в промышленности.

Еще один человек получил травмы.

На данный момент создана специальная рабочая группа, которая расследует инцидент с гибелью людей на предприятии.

Ранее в отчете Службы сообщалось о том, что только за полгода 2024 года на промышленных объектах Таджикистана погибло 14 человек.

Кроме того, за данный период произошло 18 несчастных случаев на производстве и выписано штрафов со стороны профильной комиссии на сумму свыше 141 тыс. сомони.

При этом количество пострадавших в несчастных случаях и происшествиях на Рогунской ГЭС составляет 3-4% от общего количества ЧП по стране, заявлял глава ведомства Санат Рахимов.