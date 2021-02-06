Трое погибли при пожаре в Новой Москве

Также в результате ЧП пострадали 14 человек

Взрослый и двое детей погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме в поселке Мосрентген в Новой Москве, пострадали 14 человек.

Как передает Report, об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пострадали 17 человек, из них погибли 3 человека: взрослый и двое детей", - сказали в пресс-службе.

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что умер третий ребенок.

Также сообщили о том, что для госпитализации пострадавших в результате ЧП вылетели два санитарных вертолета.

"Два санитарных вертолета вылетели по вызову в ТиНАО. В результате пожара в поселке Мосрентген, пострадали люди и требуется их эвакуация в медучреждения столицы", - сообщили в департаменте.

В субботу днем в доме 31 в поселке Мосрентген произошел пожар - горели квартира на втором этаже на площади 25 кв. м и балконы с 3-го по 9-й этажи. Пожар ликвидирован.