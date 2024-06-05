Трое из задержанных перед зданием МИД Армении демонстрантов арестованы

Трое из пяти задержанных участников акции протеста перед зданием МИД Армении арестованы.

Трое из пяти задержанных участников акции протеста перед зданием МИД Армении арестованы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Следственный комитет (СК) Армении.

Ранее СК распространил сообщение об инициировании уголовного преследования в отношении пяти человек.

Направили в суд ходатайство об аресте четверых задержанных. Суд постановил арестовать трех из них, четвертый отправлен под домашний арест.

Ранее правозащитник Рубен Меликян уже сообщал об аресте Гнела Петросяна сроком на месяц. Его обвиняют в том, что он ударил по полицейскому щиту.