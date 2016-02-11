​Трое граждан Армении задержаны по подозрению в серии разбойных нападений в Москве

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Сотрудники московской полиции задержали троих граждан Армении, которые подозреваются в серии разбойных нападений в столице России.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в правоохранительных органах Москвы.

По данным источника, 20 января задержанные ворвались в квартиру в доме 13 на Шипиловской улице. Преступники под угрозой пистолета отобрали у хозяйки квартиры ювелирные украшения, деньги, а также ключи и документы от ее внедорожника, на котором скрылись.

"В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали в Краснодарском крае организатора данной преступной группы, а впоследствии, в Подмосковье - двух других соучастников преступления", - сказал собеседник агентства, отметив, что все задержанные являются гражданами Армении.

Задержанным предъявлено обвинение в разбойном нападении, устанавливаются другие эпизоды их противоправной деятельности. По оперативным данным, они совершили на территории московского региона ряд аналогичных преступлений.