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    ​Трое детей погибли в результате пожара в грузинской гостинице

    Из охваченного огнем здания были эвакуированы 45 человек, в том числе 31 ребенок

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В результате пожара, произошедшего в гостинице "Армази" грузинского черноморского города Кобулети, погибли трое детей, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    По данным представителя местных властей, из охваченного огнем здания были эвакуированы 45 человек, в том числе 31 ребенок.

    Причины возгорания выясняются.

    По предварительным данным, погибшие дети находились в том номере, где начался пожар.

    Отмечается, что все дети являлись членами ансамбля из города Рустави и прибыли в Кобулети на гастроли.

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