​Трое детей погибли в результате пожара в грузинской гостинице

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В результате пожара, произошедшего в гостинице "Армази" грузинского черноморского города Кобулети, погибли трое детей, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным представителя местных властей, из охваченного огнем здания были эвакуированы 45 человек, в том числе 31 ребенок.

Причины возгорания выясняются.

По предварительным данным, погибшие дети находились в том номере, где начался пожар.

Отмечается, что все дети являлись членами ансамбля из города Рустави и прибыли в Кобулети на гастроли.