​Трое братьев-армян осуждены в США за уклонение от налогов

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ В американском штате Нью-Мексико трое братьев-армян осуждены условно на 5 лет лишения свободы за неуплату налогов.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, все трое признали свою вину.

Согласно обвинению, 51-летний Грант, 59-летний Айк и 55-летний Грайр Костаняны должны выплатить в казну налоги на сумму в $263 тыс. Являясь владельцами бильярдного салона на северо-востоке Албукерка, братья в 2007-2012 гг периодически уклонялись от налогов, имея фальшивые журналы регистрации и заполняя липовые налоговые декларации.

Все трое братьев являются гражданами США. Обвинение им предъявлено в 2014 году.