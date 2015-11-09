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    ​Трое братьев-армян осуждены в США за уклонение от налогов

    Они должны выплатить в казну налоги на сумму в $263 тыс

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ В американском штате Нью-Мексико трое братьев-армян осуждены условно на 5 лет лишения свободы за неуплату налогов.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, все трое признали свою вину.

    Согласно обвинению, 51-летний Грант, 59-летний Айк и 55-летний Грайр Костаняны должны выплатить в казну налоги на сумму в $263 тыс. Являясь владельцами бильярдного салона на северо-востоке Албукерка, братья в 2007-2012 гг периодически уклонялись от налогов, имея фальшивые журналы регистрации и заполняя липовые налоговые декларации.

    Все трое братьев являются гражданами США. Обвинение им предъявлено в 2014 году.

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