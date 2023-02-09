Три транспортных самолета ВВС Германии с гуманитарной помощью приземлились в Турции

Три транспортных самолета ВВС Германии с гуманитарной помощью приземлились в Турции. Груз предназначен пострадавшим в результате произошедшего в понедельник в Турции мощного землетрясения.

Три транспортных самолета ВВС Германии с гуманитарной помощью приземлились в Турции. Груз предназначен пострадавшим в результате произошедшего в понедельник в Турции мощного землетрясения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA.

Из-за проблем с пропускной способностью самолеты не смогли приземлиться в Газиантепе на юге Турции, как планировалось изначально. Они были переброшены на авиабазу Инджирлик. "Это крупный аэродром НАТО", - пояснил представитель германских ВВС. Там машины будут разгружены силами США.

В последующие дни, как пишет DPA, будет создан своего рода воздушный коридор с использованием транспортного самолета Airbus A400M. "Мы готовы запускать по три машины каждый день до следующей недели", - сказал полковник Кристиан Джон, командир 62-й авиатранспортной эскадрильи. Это зависит от объемов гуманитарной помощи.

По словам представителя ВВС, на пятницу запланировано два рейса.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пообещал оказание дальнейшей поддержки в связи с произошедшими там сильными землетрясениями.

В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ дополнительно выделит 1 млн евро на нужды пострадавших от землетрясения в Турции и соседней Сирии.