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    Три ракеты, выпущенные с территории Сирии, разорвались в турецком Килисе

    На место взрывов направлены медики, пожарные и полиция

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Три ракеты, выпущенные с сирийской территории, разорвались возле здания лицея в турецком городе Килис. 

    Как передает Report со ссылкой на телеканал NTV, есть раненые. 

    На место взрывов направлены медики, пожарные и полиция. Здание лицея получило повреждения.

    Килис с начала года периодически подвергается обстрелам со стороны Сирии, которые ведут террористы. В общей сложности на территорию города упало более 70 ракет и снарядов. В результате обстрелов несколько десятков человек погибли и пострадали. Среди них большое число сирийских беженцев.

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