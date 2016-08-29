Три ракеты, выпущенные с территории Сирии, разорвались в турецком Килисе

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Три ракеты, выпущенные с сирийской территории, разорвались возле здания лицея в турецком городе Килис.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NTV, есть раненые.

На место взрывов направлены медики, пожарные и полиция. Здание лицея получило повреждения.

Килис с начала года периодически подвергается обстрелам со стороны Сирии, которые ведут террористы. В общей сложности на территорию города упало более 70 ракет и снарядов. В результате обстрелов несколько десятков человек погибли и пострадали. Среди них большое число сирийских беженцев.