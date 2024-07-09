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Три оппозиционных партий Грузии вместе пойдут на парламентские выборы

Три оппозиционных партий Грузии вместе пойдут на парламентские выборы Три оппозиционные партии Грузии "Ахали", "Гирчи - больше свободы" и "Дроа", созданные бывшими членами партии "Единое национальное движение", приняли решение объединится к парламентским выборам.
В регионе
9 июля 2024 г. 16:38
Три оппозиционных партий Грузии вместе пойдут на парламентские выборы

Три оппозиционные партии Грузии "Ахали", "Гирчи - больше свободы" и "Дроа", созданные бывшими членами партии "Единое национальное движение", приняли решение объединится к парламентским выборам.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

"Мы, партийные силы – политическое объединение "Ахали", "Дроа" , "Гирчи - больше свободы", осознаем нашу ответственность перед страной, историей родины и того важнейшего момента перед которым стоит Грузии в решающий момент. Исходя из этого мы приняли решение идти на выборы вместе", - сказал лидер партии "Ахали" Ника Гварамия.

По его словам, единство трех сил основывается на принципах западной интеграции Грузии, отказ от сотрудничества с правящей силой и координация с оппозицией.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. В данный момент в оппозиции активно идут переговоры по поводу возможных альянсов перед выборами.

По его словам, на данный момент им не удалось договорится с партией "Лело для Грузии" о сотрудничестве из-за "расхождения во взглядах", но они продолжают считать эту партию своим партнером и переговоры продолжаются.

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Версия на английском языке Georgian opposition forms new alliance ahead of parliamentary elections
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda parlament seçkiləri öncəsi daha bir müxalifət bloku yaranıb

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