Три нефтяника погибли, 10 госпитализированы в результате аварии служебного автобуса в России

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Десять человек - сотрудники компании "Лукойл-Пермь" и подрядных организаций - госпитализированы, трое погибли в результате столкновения "КамАЗа" и служебного автобуса в Пермском крае. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила представитель компании Ирина Куимова.

"В служебном автобусе находилось 13 сотрудников "Лукойл-Пермь" и подрядных организаций, включая водителя автобуса сервисного транспортного управления. Трое погибли на месте. Десять сотрудников доставлены в Чернушинскую больницу с травмами различной степени тяжести", - сообщила Куимова, добавив, что в больницу также был доставлен водитель "КамАЗа".

По факту проводится расследование.