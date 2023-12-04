Более 70 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за снегопада

В московских аэропортах отменили или задержали более 70 рейсов.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписание".
Так, во "Внуково" были задержаны 15 рейсов и еще четыре отменены, в "Домодедово" задержан 21 рейс и еще два отменили. В то же время в "Шереметьево" задержаны 32 рейса и один - отменен.
Синоптики сообщают о предстоящих сильных снегопадах, метелях и температуре до -6°C в столице.
По меньшей мере 54 авиарейса задержаны и еще пять отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, это следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".
В аэропорту "Внуково" задержаны 14 рейсов и четыре отменены, "Домодедово" - задержаны 16 и один отменен, в аэропорту "Шереметьево" - 24 рейса задержаны.