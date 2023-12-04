О нас

Более 70 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за снегопада

Более 70 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за снегопада В московских аэропортах отменили или задержали более 70 рейсов.
В регионе
4 декабря 2023 г. 09:37
Более 70 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за снегопада

В московских аэропортах отменили или задержали более 70 рейсов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписание".

Так, во "Внуково" были задержаны 15 рейсов и еще четыре отменены, в "Домодедово" задержан 21 рейс и еще два отменили. В то же время в "Шереметьево" задержаны 32 рейса и один - отменен.

Синоптики сообщают о предстоящих сильных снегопадах, метелях и температуре до -6°C в столице.

09.12

По меньшей мере 54 авиарейса задержаны и еще пять отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, это следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".

В аэропорту "Внуково" задержаны 14 рейсов и четыре отменены, "Домодедово" - задержаны 16 и один отменен, в аэропорту "Шереметьево" - 24 рейса задержаны.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
29 ноября 2023 г. 15:11
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
29 ноября 2023 г. 15:06
Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
28 ноября 2023 г. 17:03
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
28 ноября 2023 г. 15:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi