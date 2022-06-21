Три иранских боевых катера приблизились к кораблям ВМФ США в Персидском заливе

Три катера иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в понедельник приблизились на опасное расстояние к кораблям ВМФ США.

Три катера иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в понедельник приблизились на опасное расстояние к кораблям ВМФ США.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает The Washington Post.

Патрульный корабль ВМС США USS Sirocco и быстроходное транспортное судно USNS Choctaw County совершали переход в международных водах Персидского залива, когда три иранских катера приблизились к Sirocco на небезопасное расстояние, сообщил собеседник газеты. При этом, отметил он, иранские катера двигались с "опасно высокой скоростью".

Они изменили направление только после того, как USS Sirocco подал предупреждающий сигнал.

Иранские катера также приблизились на расстояние 50 ярдов (46 м – ред.) к судну USNS Choctaw County, что вынудило американцев запустить предупредительную сигнальную ракету.

Отмечается, что инцидент продолжался около часа, после чего иранские суда покинули район.

Представитель центрального командования ВС США (CENTCOM) Джозеф Буччино заявил изданию, что действия иранского военно-морского флота "не соответствовали международным стандартам профессионального или безопасного поведения на море, увеличивая риск просчета и столкновения".

"Силы CENTCOM будут продолжать летать, плавать и действовать в любом месте в зоне ответственности, разрешенной международным правом, способствуя региональной стабильности", - добавил он.