Три фракции парламента Армении выдвинут Пашиняна на пост премьера

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Три оппозиционные фракции парламента Армении - "Елк", "Дашнакцутюн" и блок "Царукян" в четверг повторно выдвинут на пост премьер-министра республики кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду на митинге на площади Республики заявил сам Пашинян.

"Парламентские фракции "Елк", "Дашнакцутюн" и блок "Царукян" завтра выдвинут мою кандидатуру на пост премьер-министра. Республиканская партия уже заявила, что будет голосовать за мою кандидатуру", - заявил Пашинян.

"Мы завтра в парламенте будем работать с фракциями, а вы будете отдыхать, - обратился он к своим сторонникам. - В четверг акций гражданского неповиновения не будет".