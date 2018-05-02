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    Три фракции парламента Армении выдвинут Пашиняна на пост премьера

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Три оппозиционные фракции парламента Армении - "Елк", "Дашнакцутюн" и блок "Царукян" в четверг повторно выдвинут на пост премьер-министра республики кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду на митинге на площади Республики заявил сам Пашинян.

    "Парламентские фракции "Елк", "Дашнакцутюн" и блок "Царукян" завтра выдвинут мою кандидатуру на пост премьер-министра. Республиканская партия уже заявила, что будет голосовать за мою кандидатуру", - заявил Пашинян. 

    "Мы завтра в парламенте будем работать с фракциями, а вы будете отдыхать, - обратился он к своим сторонникам. - В четверг акций гражданского неповиновения не будет".

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