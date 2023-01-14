О нас

Три члена "Дашнакцутюн" обвиняются в принуждении граждан к участию в акциях

Три члена "Дашнакцутюн" обвиняются в принуждении граждан к участию в акциях Следственный комитет (СК) Армении обнародовал списки с пометками о подкупе различных лиц для участия в акциях протеста, которые были найдены во время обысков в домах представителей партии "Дашнакцутюн".
В регионе
14 января 2023 г. 17:04
Три члена Дашнакцутюн обвиняются в принуждении граждан к участию в акциях

Следственный комитет (СК) Армении обнародовал списки с пометками о подкупе различных лиц для участия в акциях протеста, которые были найдены во время обысков в домах представителей партии "Дашнакцутюн".

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба СК.

Во время обысков были изъяты две папки, в которых хранилось свыше 100 списков - партийная принадлежность тех, кто получат взятки, данные об избирателях и т.д.

Предварительное следствие по делу продолжается. По данному делу проходят три представителя "Дашнакцутюн" - Унан Мелконян, Артавазд Маркарян и Гарник Манукян.

Напомним, 11 января сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах членов партии. Затем стало известно, что 3 человек задержали. Им было предъявлено обвинение по ч. 2 статьи 236 (принуждение лиц к участию в законных или незаконных акциях под угрозой применения насилия, повреждения имущества или шантажа) Уголовного кодекса Армении.

Уже известно, что суд принял решение освободить из-под стражи руководителя Арташатской территориальной структуры партии, члена Совета старейшин Арташата Артавазда Маркаряна и члена партии Унана Мелконяна. А вот член Араратского областного комитета "Дашнакцутюн" Гарник Манукян, решением суда, арестован на два месяца.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Молдавский депутат: В нашей стране идет гибридная война
Молдавский депутат: В нашей стране идет гибридная война
14 января 2023 г. 16:15
Воспоминания журналиста из президентского пула: Главы государств испытывали огромную симпатию к великому лидеру
Воспоминания журналиста из президентского пула: Главы государств испытывали огромную симпатию к великому лидеру
13 января 2023 г. 23:12
Омбудсмен Монголии: Весь мир должен объединиться для защиты природы и создания стабильной окружающей среды
Омбудсмен Монголии: Весь мир должен объединиться для защиты природы и создания стабильной окружающей среды
13 января 2023 г. 19:30
Украинский эксперт: Турция играет важную посредническую роль между Россией и Украиной
Украинский эксперт: Турция играет важную посредническую роль между Россией и Украиной
13 января 2023 г. 17:02
Wood Mackenzie: У Азербайджана по-прежнему огромный газовый потенциал на Каспии
Wood Mackenzie: У Азербайджана по-прежнему огромный газовый потенциал на Каспии
13 января 2023 г. 15:18
Посол: Хорватские компании активно сотрудничают с ANAMA по разминированию
Посол: Хорватские компании активно сотрудничают с ANAMA по разминированию
13 января 2023 г. 14:03
В Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии назначен новый директор
В Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии назначен новый директор
12 января 2023 г. 14:39
Обнародованы видеокадры с подозреваемыми в убийстве врача в Евлахе
Обнародованы видеокадры с подозреваемыми в убийстве врача в Евлахе
12 января 2023 г. 13:22
Омбудсмен: Незаконная эксплуатация месторождений Азербайджана - угроза для всего региона
Омбудсмен: Незаконная эксплуатация месторождений Азербайджана - угроза для всего региона
12 января 2023 г. 12:02
В прошлом году более 2,3 тыс. граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
В прошлом году более 2,3 тыс. граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
12 января 2023 г. 10:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi