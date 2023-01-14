Три члена "Дашнакцутюн" обвиняются в принуждении граждан к участию в акциях

Следственный комитет (СК) Армении обнародовал списки с пометками о подкупе различных лиц для участия в акциях протеста, которые были найдены во время обысков в домах представителей партии "Дашнакцутюн".

Следственный комитет (СК) Армении обнародовал списки с пометками о подкупе различных лиц для участия в акциях протеста, которые были найдены во время обысков в домах представителей партии "Дашнакцутюн".

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба СК.

Во время обысков были изъяты две папки, в которых хранилось свыше 100 списков - партийная принадлежность тех, кто получат взятки, данные об избирателях и т.д.

Предварительное следствие по делу продолжается. По данному делу проходят три представителя "Дашнакцутюн" - Унан Мелконян, Артавазд Маркарян и Гарник Манукян.

Напомним, 11 января сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах членов партии. Затем стало известно, что 3 человек задержали. Им было предъявлено обвинение по ч. 2 статьи 236 (принуждение лиц к участию в законных или незаконных акциях под угрозой применения насилия, повреждения имущества или шантажа) Уголовного кодекса Армении.

Уже известно, что суд принял решение освободить из-под стражи руководителя Арташатской территориальной структуры партии, члена Совета старейшин Арташата Артавазда Маркаряна и члена партии Унана Мелконяна. А вот член Араратского областного комитета "Дашнакцутюн" Гарник Манукян, решением суда, арестован на два месяца.