Три человека пострадали при столкновении автомобиля с медведем в Томской области

Три человека пострадали после столкновения автомобиля с медведем в Томской области.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

"В автомобиле находились два пассажира: 19-летняя девушка и 24-летний мужчина. В результате ДТП водитель и пассажиры с травмами госпитализированы", - говорится в сообщении.

Медведь погиб в результате ДТП.

Сообщается, что авария произошла 5 октября на трассе Камаевка - Асино - Первомайское. Автомобиль Ford Mondeo под управлением 28-летнего водителя сбил медведя, вышедшего на проезжую часть. После столкновения машина съехала в кювет и опрокинулась.

В последние месяцы медведи в разных регионах России стали чаще выходить к населенным пунктам и приближаться к местам, где находятся люди. Специалисты связывают это в том числе с нехваткой естественного корма - в поисках пищи животные могут заходить на территории поселений. В некоторых регионах встречи с медведями заканчиваются нападениями. Так, в сентябре в Колпашевском районе Томской области два человека погибли от полученных при нападении хищника травм. По предварительным данным, мужчины отправились в лес на поиски пропавшей коровы. Их тела обнаружили спустя два дня, находившийся поблизости агрессивный медведь был обезврежен.

Из-за участившихся выходов медведей к людям власти Томской области ограничили проведение массовых мероприятий, экскурсий и туристических слетов в лесах региона. Ограничения должны действовать как минимум до 1 ноября.