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Три человека погибли в результате ДТП с автобусом в Иране

Три человека погибли в результате ДТП с автобусом в Иране По меньшей мере три человека погибли и 21 пострадал в результате аварии с автобусом в Иране, перевозившим журналистов.
В регионе
23 июня 2021 г. 20:55
Три человека погибли в результате ДТП с автобусом в Иране

По меньшей мере три человека погибли и 21 пострадал в результате аварии с автобусом в Иране, перевозившим журналистов.

Как передает Report, об этом сообщает в среду телерадиовещательная корпорация IRIB.

Свои соболезнования родным и близким погибших и пострадавших принесли официальные представители правительства и МИД Ирана Али Рабии и Саид Хатибзаде.

Ранее агентство ILNA сообщило, что в районе города Негеде перевернулся автобус. В нем находилась группа журналистов из Тегерана, которые занимались вопросами окружающей среды и приехали в этот район для осмотра соленого озера Урмия. Авария произошла на обратном пути после посещения объекта.

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Версия на азербайджанском языке İranda jurnalistləri daşıyan avtobus qəzaya uğradı, ölən və xəsarət alanlar var

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