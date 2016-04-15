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    На спортбазе в Казани три человека погибли в перестрелке - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

    Сотрудниками ППС был убит и сам нападавший

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Стали известны имена погибших и нападавшего на спортивную базу "Динамо" в Казани. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД Татарстана, в ходе нападения убиты: подполковник Садретдинов Раиль Рахимович, замдиректора базы Шакрзянов Фарид Наилевич, и ранен работник спортбазы Хуснимарданов Рамиль Наилевич.

    Сотрудниками ППС был убит и сам нападавший Сергей Иванов, у которого, по некоторым данным, был свой оружейный магазин на базе. При захвате он кидал гранаты и отстреливался. 

    ***13:57

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Три человека погибли во время перестрелки на спортивной базе "Динамо" в Казани. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе МВД Татарстана.

    "Погибли замдиректора базы и двое гражданских лиц, в том числе инициатор перестрелки", - заявили в пресс-службе.

    На месте ЧП работают сотрудники полиции и СК, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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