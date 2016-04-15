На спортбазе в Казани три человека погибли в перестрелке - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Стали известны имена погибших и нападавшего на спортивную базу "Динамо" в Казани.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД Татарстана, в ходе нападения убиты: подполковник Садретдинов Раиль Рахимович, замдиректора базы Шакрзянов Фарид Наилевич, и ранен работник спортбазы Хуснимарданов Рамиль Наилевич.

Сотрудниками ППС был убит и сам нападавший Сергей Иванов, у которого, по некоторым данным, был свой оружейный магазин на базе. При захвате он кидал гранаты и отстреливался.

***13:57

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Три человека погибли во время перестрелки на спортивной базе "Динамо" в Казани.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе МВД Татарстана.

"Погибли замдиректора базы и двое гражданских лиц, в том числе инициатор перестрелки", - заявили в пресс-службе.

На месте ЧП работают сотрудники полиции и СК, выясняются все обстоятельства произошедшего.