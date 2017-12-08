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    Три человека погибли и 10 спасены при пожаре в торговом центре в Подмосковье

    Работы по тушению продолжаются© Fotolia / Wellphoto

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Три человека погибли и 10 эвакуированы в результате пожара в магазине в подмосковном Раменском. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

    Площадь пожара составляет 40 кв. м. Открытое горение было ликвидировано, в настоящий момент тушение пожара продолжается.

    Как уточнил представитель регионального главка МЧС РФ, очаг пожара находился на третьем этаже торгового центра — кирпичного здания 80 на 20 м. К ликвидации пожара привлекались 10 единиц техники.

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