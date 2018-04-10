Три человека из руководства FETÖ задержаны в Габоне и препровождены в Турцию

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В результате операции, проведенной сотрудниками Национального разведуправления Турции в Габоне, задержаны три человека из руководства FETÖ и препровождены в Анкару.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, задержанные Осман Озпинар, Ибрагим Акбаш и Аднан Демиронал спецрейсом из Либревиля были отправлены в Турцию и переданы правоохранительным органам страны.

При них были обнаружены документы, касающиеся FETÖ, 20 тыс. 800 долларов, 12 млн африканских франков (примерно 23 тыс. долларов), а также различные переговорные устройства.

Сообщается, что О.Озпинар работал директором международной турецко-габонской школы в Либревиле. С 2017 года он был координатором по образовательной части и директором кенийской школы "Светлая академия" (Light academy). Другие задержанные также работали в сфере образования.