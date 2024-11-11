Третий по счету саммит Россия-Африка пройдет в 2026 году

Третий саммит Россия-Африка пройдет в 2026 году.

Третий саммит Россия-Африка пройдет в 2026 году.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении участников первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка.

"Министры иностранных дел Российской Федерации и африканских государств, признанных ООН, руководство Комиссии Африканского союза и исполнительных органов, ведущих африканских интеграционных объединений, а также их представители-участники первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка выражают приверженность дальнейшей совместной работе в целях углубления сотрудничества и обеспечения успешного проведения третьего саммита Россия-Африка в 2026 году", - сказано в сообщении МИД РФ.